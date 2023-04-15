У Слов'янську зросла кількість поранених від вчорашнього обстрілу

"Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:00 налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених - до 23 осіб.

"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - додав Лях.