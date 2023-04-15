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В Славянске возросло количество раненых от вчерашнего обстрела

Фото: В Славянске количество раненых (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Славянске количество раненых в результате вчерашнего обстрела возросло до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Сегодня спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в переулке Паркового тела еще двух жителей: 41-летнего мужчину и 65-летней женщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 18:00 насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых - до 23 человек.

"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются", - добавил Лях.

Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продолжается. Сейчас под завалами ищут четырех человек.

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