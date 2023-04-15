В Славянске возросло количество раненых от вчерашнего обстрела

В Славянске количество раненых в результате вчерашнего обстрела возросло до 23 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.
"Сегодня спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в переулке Паркового тела еще двух жителей: 41-летнего мужчину и 65-летней женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 18:00 насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых - до 23 человек.
"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются", - добавил Лях.
Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.
Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продолжается. Сейчас под завалами ищут четырех человек.
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