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Під завалами у Слов'янську продовжують шукати чотирьох людей

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Слов'янськ, Субота 15 квітня 2023 16:35
Під завалами у Слов'янську продовжують шукати чотирьох людей Фото: під завалами у Слов'янську продовжують шукати чотирьох людей (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, станом на 15:30 рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.

"Під завалами шукають ще чотирьох людей", - наводить видання слова Бахал.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що окупанти атакували місто ракетами С-300. Там зафіксували щонайменше сім "прильотів".

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