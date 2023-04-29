UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи

Фото: в Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 29 квітня, в Слов'янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденьти РБК-Україна.

Оновлено 23:38

В Краматорську пролунало ще два вибухи.

23:07

Повідомляється, що в Слов'янську пролунало три вибухи. Чули звуки вибухів і в Краматорську. Після цього в області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що про вибухи в Слов'янську повідомлялось і 27 квітня.

Крім того, 14 квітня російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськвибухи