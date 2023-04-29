В Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи

В суботу, 29 квітня, в Слов'янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденьти РБК-Україна.
Оновлено 23:38
В Краматорську пролунало ще два вибухи.
23:07
Повідомляється, що в Слов'янську пролунало три вибухи. Чули звуки вибухів і в Краматорську. Після цього в області була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що про вибухи в Слов'янську повідомлялось і 27 квітня.
Крім того, 14 квітня російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.
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