В Славянске и Краматорске раздались взрывы

В субботу, 29 апреля, в Славянске и Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.
Обновлено 23:38
В Краматорске раздались еще два взрыва.
23:07
Сообщается, что в Славянске прогремели три взрыва. Слышали звуки взрывов и в Краматорске. После этого в области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что о взрывах в Славянске сообщалось и 27 апреля.
Кроме того, 14 апреля российские войска ударили по Славянску Донецкой области по С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.
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