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У Слов'янську лунають вибухи

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Донбас, Четвер 27 квітня 2023 14:48
У Слов'янську лунають вибухи Фото: у Слов'янську Донецької області повідомляють про вибухи 27 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В четверг, 27 апреля, в Славянске Донецкой области раздаются взрывы.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Слов'янську повідомляють про вибухи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські загарбники в ніч проти неділі, 23 квітня, вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Крім того, цієї ж ночі російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.

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