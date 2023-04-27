У Слов'янську лунають вибухи

В четверг, 27 апреля, в Славянске Донецкой области раздаются взрывы.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Слов'янську повідомляють про вибухи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські загарбники в ніч проти неділі, 23 квітня, вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Крім того, цієї ж ночі російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.