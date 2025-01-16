Фото: до Слов’янська Фонд Ахметова відправив 2 тисячі продуктових наборів для родин із дітьми (Getty Images)

Слов’янськ щодня потерпає від ворожої артилерії та авіабомб. Попри високу небезпеку, бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова привезли до міста 2 тисячі продуктових наборів. Допомогу отримують родини з дітьми.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного набору - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.