Фото: в Славянск Фонд Ахметова отправил 2 тысячи продуктовых наборов для семей с детьми (Getty Images)

Славянск ежедневно страдает от вражеской артиллерии и авиабомб. Несмотря на высокую опасность, бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли в город 2 тысячи продуктовых наборов. Помощь получают семьи с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого набора - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.