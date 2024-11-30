Слов'янськ закриває школи та скасовує публічні заходи: у чому причина

У Слов'янську Донецької області закривають школи та скасовують публічні заходи. Учнів переводять на дистанційне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Заходи запроваджуються у зв'язку із загостренням ситуації, загрозою життю та здоров'ю мирних жителів, а також щоб не допустити надзвичайних ситуацій на території Слов'янської громади.

"Заборонити на території ... здійснення у форматі офлайн (безпосередня присутність учасників) освітньої діяльності та діяльності, яка має ознаки освітньої", - йдеться у розпорядженні.

Крім того, закриваються сфери культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту для малолітніх та/або неповнолітніх осіб. Виняток - заходи за участю не більше двох осіб.