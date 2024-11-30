Слов'янськ закриває школи та скасовує публічні заходи: у чому причина
У Слов'янську Донецької області закривають школи та скасовують публічні заходи. Учнів переводять на дистанційне навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха.
Заходи запроваджуються у зв'язку із загостренням ситуації, загрозою життю та здоров'ю мирних жителів, а також щоб не допустити надзвичайних ситуацій на території Слов'янської громади.
"Заборонити на території ... здійснення у форматі офлайн (безпосередня присутність учасників) освітньої діяльності та діяльності, яка має ознаки освітньої", - йдеться у розпорядженні.
Крім того, закриваються сфери культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту для малолітніх та/або неповнолітніх осіб. Виняток - заходи за участю не більше двох осіб.
Зазначимо, Слов'янськ знаходиться за 25 кілометрів від лінії фронту на Донбасі. Слов'янсько-Краматорська міська агломерація - найбільша з підконтрольних у Донецькій області. Передбачається, що просуванням у районі Часового Яру та Торецтка росіяни намагаються вийти на неї з півдня, а атаками по Лимано-Куп'янській осі - з півночі.
Час від часу місто потрапляє під ворожі обстріли. Наприклад, у середині листопада противник обстріляв промислову зону у Слов'янську, внаслідок чого загинула людина.
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