Славянск закрывает школы и отменяет публичные мероприятия: в чем причина
В Славянске Донецкой области закрывают школы и отменяют публичные мероприятия. Учеников переводят на дистанционное обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника городской военной администрации Вадима Ляха.
Меры вводятся в связи с обострением ситуации, угрозой жизни и здоровью мирных жителей, а также чтобы не допустить чрезвычайных ситуации на территории Славянской общины.
"Запретить на территории ... осуществление в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной", - говорится в распоряжении.
Кроме того, закрываются сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта для малолетних и/или несовершеннолетних лиц. Исключение - мероприятия с участием не более двух человек.
Отметим, Славянск находится в 25 километрах от линии фронта на Донбассе. Славянско-Краматорская городская агломерация - крупнейшая из подконтрольных в Донецкой области. Предполагается, что продвижением в районе Часов Яра и Торецка россияне пытаются выйти на нее с юга, а атаками по Лимано-Купянской оси - с севера.
Время от времени город попадает под вражеские обстрелы. Например, в середине ноября противник обстрелял промышленную зону в Славянске, в результате чего погиб человек.
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