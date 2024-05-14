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Слон замість лева. Усик яскраво спростував перевагу Ф'юрі в габаритах

Ер-Ріяд, Вівторок 14 травня 2024 13:30
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Слон замість лева. Усик яскраво спростував перевагу Ф'юрі в габаритах Фото: Олександр Усик не бачить проблеми в розмірах Тайсона Ф'юрі (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик перед очним поєдинком проти британця Тайсона Ф'юрі з тонким гумором відреагував на поширену думку про майбутню перемогу суперника завдяки перевазі в зрості та вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank Boxing.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Розмір значення не має. Якби розмір мав значення, то королем тварин був би слон", – відповів Усик на запитання щодо переваги "Циганського Короля" в габаритах.

Зріст українського боксера становить 190 см, а перед боєм проти Даніеля Дюбуа зі Сполученого Королівства він важив 100,2 кг. Натомість Ф'юрі – вищий та важчий за Усика. Зріст британця зупинився на позначці 206 см, а ваги перед боєм проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну показали 125,6 кг.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Напередодні батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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