ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Слон вместо льва. Усик ярко опроверг преимущество Фьюри в габаритах

Эр-Рияд, Вторник 14 мая 2024 13:30
UA EN RU
Слон вместо льва. Усик ярко опроверг преимущество Фьюри в габаритах Фото: Александр Усик не видит проблемы в размерах Тайсона Фьюри (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик перед очным поединком против британца Тайсона Фьюри с тонким юмором отреагировал на распространенное мнение о предстоящей победе соперника благодаря преимуществу в росте и весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Размер значения не имеет. Если бы размер имел значение, то королем животных был бы слон", – ответил Усик на вопрос о преимуществе "Цыганского Короля" в габаритах.

Рост украинского боксера составляет 190 см, а перед боем против Даниеля Дюбуа из Соединенного Королевства он весил 100,2 кг. Фьюри же – выше и тяжелее Усика. Рост британца остановился на отметке 206 см, а весы перед боем против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну показали 125,6 кг.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Накануне отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит