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Мы сломали хребет одной из крупнейших армий мира. Зеленский о победе в войне против РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина победит Россию уже в том случае, если ВСУ без лишних потерь выйдут на линию, которая была до 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского в связи с третьей годовщиной с дня инаугурации.

"Без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24 февраля - это победа. Мы сломали хребет одной из крупнейших армий мира. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Не забываем, что наши военные так же хотят жить. Для меня важно, чтобы мы понимали ценность каждого шага. Выйти на эту линию разграничения, временную это будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили", - говорит он.

По словам президента, после этого Украина перейдет ко второй части.

"Я бы хотел, чтобы ума у ​​этой страны было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина добьется победы в войне с Российской Федерацией на поле боя. Но ее завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

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Владимир Зеленский