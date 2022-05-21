Ми зламали хребет однієї з найбільших армій світу. Зеленський про перемогу у війні проти РФ

Україна переможе Росію вже в тому випадку, якщо ЗСУ без зайвих втрат вийдуть на лінію, яка була до 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 лютого - це перемога.. Ми зламали хребет однієї з найбільших армій світу. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років. Не забуваємо, що наші військові так само хочуть жити. Для мене важливо, щоб ми розуміли цінність кожного кроку. Вийти на цю лінію розмежування, тимчасову, це буде перемога. Це буде говорити про те, що вони нас не захопили", - каже він.

За словами президента, після цього Україна перейде до другої частини.

"Я хотів би, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів", - додав Зеленський.