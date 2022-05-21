RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми зламали хребет однієї з найбільших армій світу. Зеленський про перемогу у війні проти РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна переможе Росію вже в тому випадку, якщо ЗСУ без зайвих втрат вийдуть на лінію, яка була до 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 лютого - це перемога.. Ми зламали хребет однієї з найбільших армій світу. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років. Не забуваємо, що наші військові так само хочуть жити. Для мене важливо, щоб ми розуміли цінність кожного кроку. Вийти на цю лінію розмежування, тимчасову, це буде перемога. Це буде говорити про те, що вони нас не захопили", - каже він.

За словами президента, після цього Україна перейде до другої частини.

"Я хотів би, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна доб'ється перемоги у війні з Російською Федерацією на полі бою. Але її завершення все одно обговорюватиметься за столом переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський