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В Слобожанском завершается строительство бассейна

Автор: Наталия Гурковская

В Слобожанском Днепропетровской области вышло на финишную прямую строительство современного бассейна для детей и взрослых, который возводят по программе президента "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Все больше спортивных объектов появляется на карте области. Сразу три бассейна возводим "с нуля" для жителей Днепропетровщины. В Кривом Роге, Никополе, Слобожанском. Стильных, технологических, энергоэффективных", - отметил Резниченко.

Бассейн в Слобожанском станет дополнением к новому спорткомплексу и будет полностью повторять его по дизайну. Сейчас подрядчики работают над утеплением и декорированием фасада. В активной фазе и внутренняя отделка.

Внутри предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха, два спортивных зала. На первом этаже - фитнес кафе. На втором - взрослый 25-метровый и детский 10-метровый бассейны. На третьем - места для зрителей. Детский бассейн уже выдержал первую проверку водой, согласно которой стоял наполненным целую неделю.

"Смогут заниматься как профессионалы, так и новички. А еще учли потребности людей с инвалидностью. Движемся строго по графику. Можно сказать, что вышли на финишную прямую", - рассказал генподрядчик Владимир Кононов.

Как отмечается, для людей с инвалидностью заказали итальянские гидравлические подъемники, на которых легко можно будет спускаться в воду.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Кривом Роге построят 25-метровый бассейн.

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Большая стройка