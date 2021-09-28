В Кривом Роге построят 25-метровый бассейн

В городе Кривой Рог Днепропетровской области стартовали подготовительные работы для строительства нового бассейна, который будет возведен по программе президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Сам бассейн будет большой - 25 метров, на 5 дорожек, глубиной от 1,2 до 1,8 м. Бассейн будет доступен для людей с инвалидностью. Вход обустроим пандусом, для спуска в чашу смонтируем подъемник", - рассказал Резниченко.

Также, по его словам, внутри здания предусмотрены вестибюль с рецепцией, гардеробная, буфет, комнаты персонала, тренерские, раздевалки и тренажерный зал.