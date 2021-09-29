У Слобожанському завершується будівництво басейну

"Все більше спортивних об’єктів з’являється на мапі області. Одразу три басейни зводимо "з нуля" для мешканців Дніпропетровщини. У Кривому Розі, Нікополі, Слобожанському. Стильних, технологічних, енергоефективних", - зазначив Резніченко.

Басейн у Слобожанському стане доповненням до новозбудованого спорткомплексу і повністю повторюватиме його за дизайном. Нині підрядники працюють над утепленням і декоруванням фасаду. В активній фазі також внутрішнє оздоблення.

Всередині передбачені роздягальні, душові, тренерські, кімнати відпочинку, дві спортивні зали. На першому поверсі - фітнес кафе. На другому – дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни. На третьому – місця для глядачів. Дитячий басейн уже витримав першу перевірку водою, відповідно до якої стояв наповненим цілий тиждень.

"Зможуть займатися як професіонали, так і новачки. А ще врахували потреби людей з інвалідністю. Рухаємося чітко за графіком. Можна сказати, що вийшли на фінішну пряму", - розповів генпідрядник Володимир Кононов.

Як зазначається, для людей з інвалідністю замовили італійські гідравлічні підйомники, на яких легко можна буде спускатися у воду.