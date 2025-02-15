Слизька дорога: ключові правила, які допоможуть уникнути аварії взимку

Як би не старались комунальники і працівники шляхових служб, на зимових дорогах завжди знайдеться місце, де машині буде слизько. А якщо на цій точці треба буде зрушити з місця, то поїздка може просто не розпочатись.

Про правила рушання на льоду та вкатаному снігу для різних типів трансмісій читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому машині важко зрушити на слизькому? Тому що вона майже гарантовано забуксує. А чому вона забуксує? Тому що саме в момент рушання до плями контакту шини з дорогою докладається найбільше зусилля. А лід дуже не полюбляє цього. І значить, для успішного рушання зусилля (на інженерній мові – обертовий момент) на ведучих колесах треба нарощувати максимально плавно, дозовано. В цьому, власне і полягає наука рушання на слизькій поверхні. Мається на увазі не тільки буквально лід, а й відполірований, щільно вкатаний сніг.

Як правильно рушати на льоду

Двигун має бути прогрітий. Холодний агрегат не видає штатної потужності, а головне – тримає підвищені оберти, що неприйнятно;

Бажано, щоб в салоні було тихо – вам потрібно буде чути двигун, точніше, залежність між обертами двигуна та просуванням машини вперед. Інакше ви не зрозумієте, що ведучі колеса буксують. Тому треба притишити музику, домовитись з пасажирами про мовчання, встановити вентилятор пічки на тихі оберти;

Увімкнувши на коробці-"механіці" першу передачу, відпускайте зчеплення максимально повільно, а оберти двигуна тримайте якомога нижче – це називається, рушати "в натяжку". Так, двигун буде намагатись заглухнути від навантаження, але водійська майстерність у тому і полягає, щоб не допустити цього;

Не допускайте буксування: на льоду у цьому немає сенсу. Як тільки ви зрозумієте, що колеса буксують, відразу скидайте газ. І на якусь мить затримайтесь у такій ситуації – можливо, на низьких обертах буксування припиниться, колеса зачепляться за дорогу і машина поволі піде вперед;

Дієвий спосіб – рушати на слизькому з другої передачі. Це важче для водія, але це робить рушання більш плавним і зменшує ймовірність пробуксовки;

З коробкою-автоматом спробуйте їхати у звичайному режимі, але максимально акуратно – більшість таких трансмісій вміють рушати дуже плавно. Якщо у вашій автоматичній трансмісії є зимовий режим (W – winter), скористайтеся ним;

Додатковий спосіб для АКП – перейти в ручний режим і рушати з примусово увімкненої другої передачі.

На слизькому і на підйом

Набагато ускладняється рушання на льоду чи відполірованому снігу, якщо дорога йде хоча б трохи вгору. Там, де на сухому асфальті достатньо просто перекинути ногу з гальм на акселератор, за наявності льоду доведеться вживати особливих заходів.

Додаткове завдання водія – за допомогою стоянкового гальма (ручника) нівелювати зусилля, яке тягне машину назад.

Механічне стоянкове гальмо. Для більш-менш досвідченого водія зручним буде і звичайний механічний ручник. Хоча насправді не так вже просто відпустити його плавно і вчасно – саме тоді, коли колеса почнуть отримувати потрібну кількість обертового моменту від трансмісії. Навряд чи у вас це вийде з першого разу, але ніхто не заважає повторювати спроби ще і ще раз.

Електричне стоянкове гальмо. Більшість таких ручників сьогодні мають режим автоматичного вимкнення – ним і слід скористатись. Звісно, немає гарантії, що автоматична синхронізація додавання обертів двигуна і відпускання ручника на вашій машині налаштована ідеально для рушання на слизькому підйомі. Але знов-таки, можна повторити спроби при різній швидкості натискання на газ і при різних обертах.

Коротко

Крім іншого, ускладнення при рушанні з місця – це ще й сигнал про те, що дорога сьогодні може бути дуже небезпечною. Тож перед тим як розпочати вправи з рушання на льоду на місці ночівлі машини, затримайтесь на хвилину і уявіть собі весь свій запланований маршрут. Можливо, ви пригадаєте, що попереду на вас чекає, наприклад, декілька складних перехресть з потребою рушати вгору. Чи впевнені ви, що всі вони вже приведені до ладу комунальними службами і що там на вас не чекає похилий каток, відполірований чужими колесами? Зрештою, подумайте, чи не буде безпечніше в такому випадку залишити машину вдома і відправлятись у подорож на громадському транспорті?

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.



