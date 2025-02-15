Скользкая дорога: ключевые правила, которые помогут избежать аварии зимой

Как бы ни старались коммунальщики и работники дорожных служб, на зимних дорогах всегда найдется место, где машине будет скользко. А если на этой точке надо будет сдвинуться с места, то поездка может просто не начаться.

О правилах трогания на льду и укатанном снегу для разных типов трансмиссий читайте в материале РБК-Украина .

Почему машине трудно сдвинуться на скользком? Потому что она почти гарантированно забуксует. А почему она забуксует? Потому что именно в момент трогания к пятну контакта шины с дорогой прилагается наибольшее усилие. А лед очень не любит этого. И значит, для успешного трогания усилие (на инженерном языке - крутящий момент) на ведущих колесах надо наращивать максимально плавно, дозировано. В этом, собственно и заключается наука трогания на скользкой поверхности. Имеется в виду не только буквально лед, но и отполированный, плотно укатанный снег.

Как правильно трогаться на льду

Двигатель должен быть прогрет. Холодный агрегат не выдает штатной мощности, а главное - держит повышенные обороты, что неприемлемо;

Желательно, чтобы в салоне было тихо - вам нужно будет слышать двигатель, точнее, зависимость между оборотами двигателя и продвижением машины вперед. Иначе вы не поймете, что ведущие колеса буксуют. Поэтому надо приглушить музыку, договориться с пассажирами о молчании, установить вентилятор печки на тихие обороты;

Включив на коробке-"механике" первую передачу, отпускайте сцепление максимально медленно, а обороты двигателя держите как можно ниже - это называется, трогаться "в натяжку". Да, двигатель будет пытаться заглохнуть от нагрузки, но водительское мастерство в том и заключается, чтобы не допустить этого;

Не допускайте буксования: на льду в этом нет смысла. Как только вы поймете, что колеса буксуют, сразу сбрасывайте газ. И на какое-то мгновение задержитесь в такой ситуации - возможно, на низких оборотах буксование прекратится, колеса зацепятся за дорогу и машина медленно пойдет вперед;

Действенный способ - трогаться на скользком со второй передачи. Это тяжелее для водителя, но это делает трогание более плавным и уменьшает вероятность пробуксовки;

С коробкой-автоматом попробуйте ехать в обычном режиме, но максимально аккуратно - большинство таких трансмиссий умеют трогаться очень плавно. Если в вашей автоматической трансмиссии есть зимний режим (W - winter), воспользуйтесь им;

Дополнительный способ для АКП - перейти в ручной режим и трогаться с принудительно включенной второй передачи.

На скользком и на подъеме

Намного усложняется трогание на льду или отполированном снегу, если дорога идет хотя бы немного вверх. Там, где на сухом асфальте достаточно просто перебросить ногу с тормоза на акселератор, при наличии льда придется принимать особые меры.

Дополнительная задача водителя - с помощью стояночного тормоза (ручника) нивелировать усилие, которое тянет машину назад.

Механический стояночный тормоз. Для более-менее опытного водителя удобным будет и обычный механический ручник. Хотя на самом деле не так уж просто отпустить его плавно и вовремя - именно тогда, когда колеса начнут получать нужное количество крутящего момента от трансмиссии. Вряд ли у вас это получится с первого раза, но никто не мешает повторять попытки еще и еще раз.

Электрический стояночный тормоз. Большинство таких ручников сегодня имеют режим автоматического отключения - им и следует воспользоваться. Конечно, нет гарантии, что автоматическая синхронизация добавления оборотов двигателя и отпускания ручника на вашей машине настроена идеально для трогания на скользком подъеме. Но опять-таки, можно повторить попытки при разной скорости нажатия на газ и при разных оборотах.

Коротко

Помимо прочего, затруднения при трогании с места - это еще и сигнал о том, что дорога сегодня может быть очень опасной. Поэтому перед тем как начать упражнения по троганию на льду на месте ночевки машины, задержитесь на минуту и представьте себе весь свой запланированный маршрут. Возможно, вы вспомните, что впереди вас ждет, например, несколько сложных перекрестков с необходимостью двигаться вверх. Уверены ли вы, что все они уже приведены в порядок коммунальными службами и что там вас не ждет наклонный каток, отполированный чужими колесами? В конце концов, подумайте, не будет ли безопаснее в таком случае оставить машину дома и отправляться в путешествие на общественном транспорте?

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.