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Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати

19:57 24.06.2026 Ср
3 хв
За якої температури потрібно зберігати та транспортувати рибу?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як безпечно купувати рибу? (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Риба є важливою складовою здорового раціону, однак саме цей продукт потребує особливо ретельного зберігання та транспортування. Порушення температурного режиму може не лише погіршити якість продукції, а й створити ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Головне:

  • Контроль холоду: Держпродспоживслужба нагадала про важливість "холодового ланцюга" для риби. Навіть коротка спека провокує розвиток мікроорганізмів.
  • Маркери свіжості: Якісна риба має прозорі очі, природний запах, пружне м'ясо та рожеві або червоні зябра.
  • Попередження для любителів суші: Законодавство вимагає обов’язкового попереднього заморожування сирої риби для суші та сашимі, щоб знищити паразитів.
  • Заборона на стихійну торгівлю: Купувати рибну продукцію безпечно лише у магазинах чи на ринках із ветеринарно-санітарним контролем.

У відомстві нагадали, що в Україні діють чіткі вимоги до безпечності рибної продукції на всіх етапах - від вилову до продажу споживачу.

Чому для риби важливий холод

Однією з головних вимог є дотримання температурного режиму.

Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати при температурі не вище -18 градусів.

Фахівці пояснюють, що навіть короткочасне порушення цих умов може сприяти розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба має перебувати в так званому "холодовому ланцюгу" - від моменту вилову до потрапляння на стіл споживача.

Крім того, свіжа риба повинна охолоджуватися одразу після вилову та транспортуватися під льодом або в умовах контрольованої температури.

Як обрати якісну рибу

У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукцію перед покупкою.

Ознаками свіжої та безпечної риби є:

  • прозорі очі;
  • природний запах;
  • пружне м'ясо;
  • яскраво-червоні або рожеві зябра;
  • чиста поверхня без пошкоджень.

Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:

  • різкий неприємний запах;
  • каламутні очі;
  • темний слиз на поверхні;
  • надто м'яку консистенцію;
  • пошкоджену упаковку;
  • велику кількість льоду всередині замороженого продукту.

Що потрібно знати любителям суші

Окрему увагу фахівці звернули на страви із сирої риби - суші, сашимі та інші популярні продукти.

Законодавство вимагає спеціальної обробки такої риби для знищення можливих паразитів. Перед споживанням без термічної обробки продукт має пройти заморожування:

  • при температурі -20 градусів не менше 24 годин;
    або
  • при температурі -35 градусів не менше 15 годин.

Такі заходи суттєво знижують ризики для здоров'я.

Читайте також: Не лише чек: у Держпродспоживслужбі пояснили, як захистити права при замовленні їжі онлайн

Де безпечніше купувати рибу

У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати рибу лише у торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль.

Натомість придбання продукції у місцях стихійної торгівлі може становити небезпеку, адже покупець не може бути впевненим у її походженні та умовах зберігання.

Також законодавство забороняє продаж риби з видимими паразитами, небезпечними токсинами або продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності.

У відомстві закликають українців перед покупкою перевіряти зовнішній вигляд риби, умови її зберігання, цілісність упаковки та інформацію на маркуванні.

Раніше РБК-Україна розповідало, як правильно обирати вершкове масло та на що звертати увагу під час покупки. Продукт має зберігатися в холодильнику, містити повне маркування та продаватися лише в офіційних торгових точках.

Також ми писали про правила безпечної купівлі сирого м’яса та ризики придбання продукції у місцях стихійної торгівлі. М’ясо повинно зберігатися в холодильному обладнанні, проходити ветеринарний контроль, а покупці мають право отримати інформацію про виробника, походження та термін придатності товару.

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