Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати

Риба є важливою складовою здорового раціону, однак саме цей продукт потребує особливо ретельного зберігання та транспортування. Порушення температурного режиму може не лише погіршити якість продукції, а й створити ризики для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У відомстві нагадали, що в Україні діють чіткі вимоги до безпечності рибної продукції на всіх етапах - від вилову до продажу споживачу.
Однією з головних вимог є дотримання температурного режиму.
Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати при температурі не вище -18 градусів.
Фахівці пояснюють, що навіть короткочасне порушення цих умов може сприяти розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба має перебувати в так званому "холодовому ланцюгу" - від моменту вилову до потрапляння на стіл споживача.
Крім того, свіжа риба повинна охолоджуватися одразу після вилову та транспортуватися під льодом або в умовах контрольованої температури.
У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукцію перед покупкою.
Ознаками свіжої та безпечної риби є:
Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:
Окрему увагу фахівці звернули на страви із сирої риби - суші, сашимі та інші популярні продукти.
Законодавство вимагає спеціальної обробки такої риби для знищення можливих паразитів. Перед споживанням без термічної обробки продукт має пройти заморожування:
Такі заходи суттєво знижують ризики для здоров'я.
У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати рибу лише у торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль.
Натомість придбання продукції у місцях стихійної торгівлі може становити небезпеку, адже покупець не може бути впевненим у її походженні та умовах зберігання.
Також законодавство забороняє продаж риби з видимими паразитами, небезпечними токсинами або продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності.
У відомстві закликають українців перед покупкою перевіряти зовнішній вигляд риби, умови її зберігання, цілісність упаковки та інформацію на маркуванні.
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