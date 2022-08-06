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"Сливали" позиции ВСУ: на Донбассе разоблачили группу российских агентов

Фото: на Донбассе разоблачили группу российских агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности разоблачила российскую агентурную сеть, которая разведывала позиции ВСУ на Донбассе. Группа людей передавала врагу информацию о наших бойцах в Славянске, Краматорске и Покровском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, также злоумышленники "докладывали" россиянам о последствиях обстрелов региона, масштаба разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Указано, что одним из участником группы был так называемый судья "верховного суда ДНР", который причастен к преследованию и незаконным заключениям украинцев.

Также в состав агентурной сети входило 6 местных жителей, их завербовала РФ после своего полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что злоумышленники передавали врагу информацию через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с фото - и видео фиксацией.

Сейчас всем задержанным объявлены подозрения.

Фото: на Донбассе разоблачили группу российских агентов (ssu.gov.ua)

Напомним, вчера стало известно, что бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны объявили подозрение в госизмене. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ тайной информации.

Также СБУ ранее сообщила о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.

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