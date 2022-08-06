"Зливали" позиції ЗСУ: на Донбасі викрили групу російських агентів

За інформацію правоохоронці, також зловмисники "доповідали" росіянам щодо наслідків обстрілів регіону, масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Вказано, що одним з учасником групи був так званий суддя "верховного суду ДНР", який причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців.

Також до складу агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, їх завербувала РФ після свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Відомо, що зловмисники передавали ворогу інформацію через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фото- та відео фіксацією.

Наразі всім затриманим оголошено підозри.

Фото: на Донбасі викрили групу російських агентів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора стало відомо, що колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру в держзраді. Його звинувачують у передачі спецслужбам РФ таємної інформації.

Також СБУ раніше повідомила про підозру колаборантам, які допомагають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.

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