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"Сливали" позиции HIMARS в Донецкой области. СБУ задержала двух вражеских агентов

Фото: СБУ задержала двух вражеских агентов, которые сливали врагу позиции HIMARS (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Установлено, что по их наводке агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - рассказали в ведомстве.

Фото: агенты РФ, сливавшие информацию о расположении HIMARS (ssu.gov.ua)

По данным следствия, полученную развединформацию предатели передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агентов РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ. Предателями оказались двое жителей Вышгородского района.

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