"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області. СБУ затримала двох ворожих агентів

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисники розвідували і передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, в тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Встановлено, що за їх наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове", - розповіли у відомстві.

Фото: агенти РФ, які зливали інформацію про розташування HIMARS (ssu.gov.ua)

За даними слідства, отриману розвідінформацію зрадники передавали через одного з чиновників так званої "народної міліції ДНР", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд вже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.