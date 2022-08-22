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"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області. СБУ затримала двох ворожих агентів

Фото: СБУ затримала двох ворожих агентів, які зливали ворогу позиції HIMARS (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисники розвідували і передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, в тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Встановлено, що за їх наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове", - розповіли у відомстві.

Фото: агенти РФ, які зливали інформацію про розташування HIMARS (ssu.gov.ua)

За даними слідства, отриману розвідінформацію зрадники передавали через одного з чиновників так званої "народної міліції ДНР", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд вже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які намагалися влаштуватися в підрозділи ЗСУ. Зрадниками виявилися двоє жителів Вишгородського району.

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