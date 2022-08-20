Контрразведка СБУ задержала российских агентов, которые пытались устроиться в ВСУ

Контрразведка СБУ задержала агентов РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ. Предателями оказались двое жителей Вышгородского района, которые содействовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным пресс-службы, вооруженные мужчины принимали активное участие в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевской области пособники оккупантов остались на территории региона, сообщили в НБУ.

Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и места базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой - хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева.

"Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.