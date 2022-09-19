"Сливала" врагу данные о перемещении ВСУ. В Черниговской области задержана агентка РФ
В Черниговской области задержали жительницу одного из приграничных поселков. Женщина передавала оккупантам данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Фото: СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" данные о перемещении ВСУ в Черниговской области (ssu.gov.ua)
По данным следствия, 32-летняя жительница региона после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами. Она продолжила сотрудничество с врагом даже после освобождения территории.
Агентка РФ занималась сбором данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов и движении военных колонн.
"Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров", - рассказали в СБУ.
Во время проведения обысков у фигурантки изъяли средства коммуникации с перепиской с представителем спецслужб России.
Фото: переписка агентки с оккупантами (ssu.gov.ua)
Сейчас предательнице сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Николаеве СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ на юге.
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