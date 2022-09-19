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"Зливала" ворогові дані про переміщення ЗСУ. У Чернігівській області затримано агентку РФ

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Чернігів, Понеділок 19 вересня 2022 13:22
"Зливала" ворогові дані про переміщення ЗСУ. У Чернігівській області затримано агентку РФ Фото: у Чернігівській області СБУ затримала агентку РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На Чернігівщині затримали мешканку одного з прикордонних селищ. Жінка передавала окупантам дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка "зливала" дані про переміщення ЗСУ у Чернігівській області ( ssu.gov.ua)

За даними слідства, 32-річна мешканка регіону після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв'язки із російськими окупантами. Вона продовжила співпрацю із ворогом навіть після звільнення території.

Агентка РФ займалася збором даних про розташування сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів та рух військових колон.

"Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів", - розповіли у СБУ.

Під час проведення обшуків у фігурантки вилучили засоби комунікації з листуванням з представником спеціальних служб Росії.

&quot;Зливала&quot; ворогові дані про переміщення ЗСУ. У Чернігівській області затримано агентку РФ

Фото: листування агентки з окупантами (ssu.gov.ua)

Наразі зрадниці повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні.

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