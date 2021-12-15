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Там слишком холодно: Зеленский о желании Германии открыть "окно" диалога с Россией

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 20:49
Там слишком холодно: Зеленский о желании Германии открыть "окно" диалога с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался касаемо желания нового правительства Германии открыть "окно" диалога с Российской Федерацией. По его словам, там "слишком холодно".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.

"Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами", - отметил президент.

В первую очередь, новому правительству Германии, как заметил Зеленский, необходимо выяснить что именно происходит "за окном" в России, перед тем, как вступать с ней в диалог.

"Если бы канцлер спросил бы меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с Россией, мы бы сказали, что сначала надо выяснить, что там? Снег, дождь или тебе рады. Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании прийти к пониманию между страной и Россией через диалог.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Германия
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