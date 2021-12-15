Там занадто холодно: Зеленський про бажання Німеччини відкрити "вікно" діалогу з Росією

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо бажання нового уряду Німеччини відкрити "вікно" діалогу з Російською Федерацією. За його словами, там "занадто холодно".

"Мені здається, що досить холодно, щоб відчиняти вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами", - відзначив президент.

В першу чергу, новому уряду Німеччини, як зауважив Зеленський, необхідно з’ясувати що саме відбувається "за вікном" у Росії, перед тим, ніж вступати з нею в діалог.

"Якби канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з Росією, ми б сказали, що спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ чи тобі раді. Але з іншого боку, це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо з економічних питань", - додав Зеленський.