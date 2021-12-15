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Там занадто холодно: Зеленський про бажання Німеччини відкрити "вікно" діалогу з Росією

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Середа 15 грудня 2021 20:49
Там занадто холодно: Зеленський про бажання Німеччини відкрити "вікно" діалогу з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо бажання нового уряду Німеччини відкрити "вікно" діалогу з Російською Федерацією. За його словами, там "занадто холодно".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського.

"Мені здається, що досить холодно, щоб відчиняти вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами", - відзначив президент.

В першу чергу, новому уряду Німеччини, як зауважив Зеленський, необхідно з’ясувати що саме відбувається "за вікном" у Росії, перед тим, ніж вступати з нею в діалог.

"Якби канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з Росією, ми б сказали, що спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ чи тобі раді. Але з іншого боку, це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо з економічних питань", - додав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про бажання дійти розуміння між країною та Росією через діалог.

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