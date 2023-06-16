Сліпий убивця. Чим небезпечний російський комплекс "Бал" і чи є загроза для Києва

Для обстрілів українських міст Росія перемістила на Брянську область дивізіон ракетних комплексів "Бал". Генеральний штаб попереджає, що для півночі, а також частково центру та сходу виникла додаткова загроза.

Про комплекс "Бал", його ракети та про те, наскільки складно їх збивати, - у матеріалі РБК-Україна.

Загроза з півночі

"Бал" - це береговий мобільний комплекс, оснащений протикорабельними ракетами Х-35 та Х-35У. Вони здатні вражати цілі на відстанях до 120 та 260 кілометрів відповідно. Причому не лише кораблі, а й об'єкти на землі. За деякими даними, під час модернізації оперативну дальність Х-35У нібито було збільшено до 500 км.

Як повідомив Центр національного спротиву, дивізіон таких комплексів росіяни перекинули до Брянської області з Краснодарського краю. Пізніше цього тижня інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

"У зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів ракетами Х-35, які можуть вражати об'єкти на території Житомирської, Київської Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

З урахуванням максимальної дальності, комплекс "Бал" може працювати майже по всій території Сумської та Чернігівської областей. У випадку з рештою регіонів - частково, але Київ входить до зони можливого ураження.

Фото: зони можливого ураження ракетами комплексу "Бал"

"Відкиньте кілометрів 30 від кордону, бо під самий кордон ракетні комплекси не підводять, і проведіть на карті коло з діаметром 250 км, бо на крайню дальність теж ніхто не стріляє. От і буде дальність дії цього комплексу. А те, що росіяни пишуть про нібито 500 км, це нісенітниця", - зазначив у коментарі РБК-Україна експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко.

Чому Росія переходить на протикорабельні ракети

Очевидно, росіяни мають намір задіяти такі ракети на тлі дефіциту високоточних засобів. І раніше вони вже запускали Х-35 по Україні. Зокрема, влітку минулого року з південного напрямку по Одеській та Миколаївській областях.

"Вони використали їх для шантажу, оскільки удари завдавалися по об'єктах аграрної інфраструктури в розпал переговорів щодо "зернової угоди". На мій погляд, перекидання комплексів у Брянську область пов'язане з нестачею інших ракет", - зазначив військовий експерт Defense Express Валерій Рябих у розмові з виданням.

За його словами, росіяни можуть виробляти Х-35 у набагато більших кількостях, ніж тих же "Калібрів" або "Іскандерів". З тієї причини, що відповідних потужностей утричі більше. Ще на початку повномасштабного вторгнення у Росії випускали близько 40 одиниць на місяць, до того ж багато ракет є у запасі.

Цілі в Україні

Валерій Рябих наголошує, що для протикорабельних ракет немає адекватних цілей на суходолі. У тому числі тому, що там немає достатнього прицільного наведення. Тобто якщо Х-35 запускатимуть по агломераціях у вищевказаних областях, то вони летітимуть абияк і переважно в цивільні об'єкти. А це незмінно призводить до жертв серед мирних жителів.

Експерт Валерій Романенко сумнівається, що противник використовуватиме комплекси "Бал" для ударів по інфраструктурі.

"Наприклад, коли вони стріляють ракетами Х-101, то там чітко вказана ціль. А тут ракета сама має знайти ціль, в яку має влучити. Обирає радіоконтрастну ціль (великий об'єкт, - ред.), а над суходолом які можуть бути радіоконтрастні цілі? Не виключаю, що вони можуть ці ракети вдосконалити. Але про високоточні удари не йдеться", - розповів він.

Фото: залпи з комплексів "Бал", швидше за все, комбінуватимуть з іншими ракетами (росЗМІ)

Швидше за все, це можуть бути комбіновані запуски з іншими ракетами.

"У дивізіоні 4 пускові установки та в кожній по 8 ракет. Якщо з цього напрямку з'являться 32 ракети, то наше ППО не знатиме, що збивати. І це найбільша небезпека, яку вони становлять", - додав Романенко.

Експерт наголошує, що у випадку з Х-35 із боєголовкою 90 кг основна загроза - для Чернігова та області. А удосконалені Х-35У несуть до 145 кг вибухівки. Якої не достатньо, щоб зруйнувати будівлю, на відміну від тих же Х-101 та "Калібрів".

Небезпечна невидимка

Ракети Х-35 та Х-35У складніше виявити в тому числі через габарити. Довжина фюзеляжу становить до 5 метрів, у той час як у Х-101 майже 7,5, а у "Калібра" - 6,2 метра. Крім того, протикорабельні ракети летять низько над водою, а у разі запуску по наземних цілях "притискаються" до землі. Що ускладнює роботу радарів.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заспокоює - українські військові вже збивали Х-35У. Хоча нехтувати небезпекою не варто.

"Власне, цей дивізіон, який вони перетягнули, говорить про те, що противник має дефіцит ракетного озброєння: крилатих ракет і балістичних. Саме тому такі речі, як протикорабельні комплекси, з'являються на півночі, де немає моря, але є Дніпро. Тому треба розуміти , що у будь-якому випадку є небезпека і до неї потрібно бути готовим", - наголосив він.

Через те, що ракета летить низько, є ймовірність ураження випадкового об'єкта, каже експерт Валерій Рябих.

"За розмірами вона менша за ті, які звикла збивати наша ППО, як ті ж "Калібри". Габарити можуть вплинути на здатність нашої ППО виявляти їх на траєкторії польоту", - попереджає він.

Валерій Романенко впевнений, що дуже низько над сушею летіти вони не будуть, оскільки можуть банально врізатися в будь-який пагорб.

"Що стосується часу підльоту. Скажімо так: її швидкість 850 км/год. Така сама як і у Х-101 і "Калібрів". Жодної різниці в цьому немає", - розповів він РБК-Україна.

Проте вони здатні вичерпати українські системи ППО.

"Щоб збити ці 32 ракети (залп одного дивізіону, - ред.), нам потрібно 32 наші зенітні ракети використати. Загалом, вони збиваються тими самими засобами (що й інші ракети, - ред.) навіть мобільними групами", - додав експерт.