Слепой убийца. Чем опасен российский комплекс "Бал" и есть ли угроза для Киева

Для обстрелов украинских городов Россия переместила в Брянскую область дивизион ракетных комплексов "Бал". Генеральный штаб предупреждает, что для севера, а также частично центра и востока появилась дополнительная угроза.

О комплексе "Бал", его ракетах и о том, насколько сложно их сбивать, - в материале РБК-Украина.

Угроза с севера

"Бал" - это береговой мобильный комплекс, оснащенный противокорабельными ракетами Х-35 и Х-35У. Они способны поражать цели на расстояниях до 120 и 260 километров соответственно. Причем не только корабли, но и объекты на земле. По некоторым данным, в ходе модернизации оперативная дальность Х-35У якобы была увеличена до 500 км.

Как сообщил Центр национального сопротивления, дивизион таких комплексов россияне перебросили в Брянскую область из Краснодарского края. Позже на этой неделе информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

"В связи с этим растет угроза нанесения ударов ракетами Х-35, которые могут поражать объекты на территории Житомирской, Киевской Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - отметил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

С учетом максимальной дальности комплекс "Бал" может работать почти по всей территории Сумской и Черниговской областей. В случае с остальными регионами - частично, но Киев входит в зону возможного поражения.

Фото: зоны возможного поражения ракетами комплекса "Бал"

"Отбросьте километров 30 от границы, потому что под самую границу ракетные комплексы не подводят, и проведите на карте круг с диаметром 250 км, потому что на крайнюю дальность тоже никто не стреляет. Вот и будет дальность действия этого комплекса. А то, что россияне пишут о якобы 500 км, это чушь", - отметил в комментарии РБК-Украина эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.

Почему Россия переходит на противокорабельные ракеты

Очевидно, россияне намерены задействовать такие ракеты на фоне дефицита высокоточных средств. И ранее они уже запускали Х-35 по Украине. В частности, летом прошлого года с южного направления по Одесской и Николаевской областям.

"Они использовали их для шантажа, поскольку удары наносились по объектам аграрной инфраструктуры в разгар переговоров по "зерновой сделке". На мой взгляд, переброска комплексов в Брянскую область связано с нехваткой других ракет", - отметил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в беседе с изданием.

По его словам, россияне могут производить Х-35 в гораздо больших количествах, чем тех же "Калибров" или "Искандеров". По той причине, что соответствующих мощностей в три раза больше. Еще в начале полномасштабного вторжения в России выпускали около 40 единиц в месяц, к тому же много ракет есть в запасе.

Цели в Украине

Валерий Рябых подчеркивает, что для противокорабельных ракет нет адекватных целей на суше. В том числе потому, что там нет достаточно прицельного наведения. То есть если Х-35 будут запускать по агломерациям в вышеуказанных областях, то они будут лететь куда попало и преимущественно в гражданские объекты. А это неизменно приводит к жертвам среди мирных жителей.

Эксперт Валерий Романенко сомневается, что противник будет использовать комплексы "Бал" для ударов по инфраструктуре.

"Например, когда они стреляют ракетами Х-101, то там четко указана цель. А тут ракета сама должна найти цель, в которую должна попасть. Выбирает радиоконтрастную цель (крупный объект, - ред.), а над сушей какие могут быть радиоконтрастные цели? Не исключаю, что они могут эти ракеты усовершенствовать. Но о высокоточных ударах речь не идет", - рассказал он.

Фото: залпы с комплексов "Бал", скорее всего, будут комбинировать с другими ракетами (росСМИ)

Скорее всего это могут быть комбинированные запуски с другими ракетами.

"В дивизионе 4 пусковые установки и в каждой по 8 ракет. Если с этого направления появятся 32 ракеты, то наше ПВО не будет знать, что сбивать. И это самая большая опасность, которую они представляют", - добавил Романенко.

Эксперт подчеркивает, что в случае с Х-35 с боеголовкой 90 кг основная угроза - для Чернигова и области. А усовершенствованные Х-35У несут до 145 кг взрывчатки. Которой не достаточно, чтобы разрушить здание, в отличие от тех же Х-101 и "Калибров".

Опасная невидимка

Ракеты Х-35 и Х-35У сложнее обнаружить в том числе из-за габаритов. Длина фюзеляжа составляет до 5 метров, в то время как у Х-101 почти 7,5, а у "Калибра" - 6,2 метра. Кроме того, противокорабельные ракеты летят низко над водой, а в случае запуска по наземным целям "прижимаются" к земле. Что усложняет работу радаров.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат успокаивает - украинские военные уже сбивали Х-35У. Хотя пренебрегать опасностью не стоит.

"Собственно, этот дивизион, который они перетянули, говорит о том, что у противника дефицит ракетного вооружения: крылатых ракет и баллистических. Именно поэтому такие вещи, как противокорабельные комплексы, появляются на севере, где нет моря, но есть Днепр. Поэтому нужно понимать, что в любом случае есть опасность и к ней нужно быть готовым", - отметил он.

Из-за того, что ракета летит низко, есть вероятность поражения случайного объекта, говорит эксперт Валерий Рябых.

"По размерам она меньше тех, которые привыкла сбивать наша ПВО, как те же "Калибры". Габариты могут повлиять на способность нашей ПВО выявлять их на траектории полета", - предупреждает он.

Валерий Романенко уверен, что очень низко над сушей лететь они не будут, поскольку могут врезаться банально в любой холм.

"Что касается времени подлета. Скажем так: ее скорость 850 км/ч. Такая же как и у Х-101 и "Калибров". Никакой разницы в этом нет", - рассказал он РБК-Украина.

Тем не менее они споcобны истощить украинские системы ПВО.

"Чтобы сбить эти 32 ракеты (залп одного дивизиона, - ред.), нам нужно 32 наших зенитных ракеты использовать. В целом, они сбиваются теми же средствами (что и другие ракеты, - ред.) даже мобильными группами", - добавил эксперт.