Без "сліпих" зон і з записом звуку: МВС посилює контроль за іспитами на водійські права

Зазначається, що проєкт "Оптимізація сервісних центрів МВС, які приймають теоретичні та практичні іспити" спрямований на удосконалення процесу складання іспитів та посилення контролю за ним.

Так, кількість сервісних центрів МВС, де будуть приймати теоретичні та практичні іспити зменшиться. Але всі вони будуть забезпечені прозорими умовами для екзаменаційної діяльності.

Екзаменаційні класи для теоретичних іспитів матимуть:

системи перехресної відеофіксації із записом звуку (чотири камери в різних кутах і без "сліпих" зон);

FACE-ID.

Це унеможливить втручання в теоретичний іспит сторонніх осіб.

До того ж, автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту будуть оснащені:

відеофіксацією зі звуком;

камерою спостереження з кутом огляду 360°;

трекером автомобіля;

відеореєстратором попереду і позаду машини.

Камера в салоні також фіксуватиме положення рук і ніг кандидата у водії, рук і ніг екзаменатора.