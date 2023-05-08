UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без "сліпих" зон і з записом звуку: МВС посилює контроль за іспитами на водійські права

Фото: МВС посилює контроль за іспитами на водійські права (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сервісні центри МВС покращать якість та контроль за складанням іспитів на посвідчення водія. Автомобілі для складання практичного іспиту будуть оснащені відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що проєкт "Оптимізація сервісних центрів МВС, які приймають теоретичні та практичні іспити" спрямований на удосконалення процесу складання іспитів та посилення контролю за ним.

Так, кількість сервісних центрів МВС, де будуть приймати теоретичні та практичні іспити зменшиться. Але всі вони будуть забезпечені прозорими умовами для екзаменаційної діяльності.

Екзаменаційні класи для теоретичних іспитів матимуть:

  • системи перехресної відеофіксації із записом звуку (чотири камери в різних кутах і без "сліпих" зон);
  • FACE-ID.

Це унеможливить втручання в теоретичний іспит сторонніх осіб.

До того ж, автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту будуть оснащені:

  • відеофіксацією зі звуком;
  • камерою спостереження з кутом огляду 360°;
  • трекером автомобіля;
  • відеореєстратором попереду і позаду машини.

Камера в салоні також фіксуватиме положення рук і ніг кандидата у водії, рук і ніг екзаменатора.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити автошколи для людей з інвалідністю.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як обміняти водійські права та чи потрібен іспит.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВодійське посвідчення