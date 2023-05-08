Без "слепых" зон и с записью звука: МВД ужесточает контроль за экзаменами на водительские права

Отмечается, что проект "Оптимизация сервисных центров МВД, которые принимают теоретические и практические экзамены" направлен на усовершенствование процесса сдачи экзаменов и усиление контроля над ним.

Так, количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности.

Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:

системы перекрестной видеофиксации с записью звука (четыре камеры в разных углах и без "слепых" зон);

FACE-ID.

Это исключит возможность вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц.

К тому же, автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:

видеофиксацией со звуком;

камерой наблюдения с углом обзора 360°;

трекером автомобиля;

видеорегистратором впереди и сзади машины.

Камера в салоне также будет фиксировать положения рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора.