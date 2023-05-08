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Без "слепых" зон и с записью звука: МВД ужесточает контроль за экзаменами на водительские права

Фото: МВД ужесточает контроль за экзаменами на водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение. Автомобили для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что проект "Оптимизация сервисных центров МВД, которые принимают теоретические и практические экзамены" направлен на усовершенствование процесса сдачи экзаменов и усиление контроля над ним.

Так, количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности.

Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:

  • системы перекрестной видеофиксации с записью звука (четыре камеры в разных углах и без "слепых" зон);
  • FACE-ID.

Это исключит возможность вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц.

К тому же, автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:

  • видеофиксацией со звуком;
  • камерой наблюдения с углом обзора 360°;
  • трекером автомобиля;
  • видеорегистратором впереди и сзади машины.

Камера в салоне также будет фиксировать положения рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора.

Напомним, в Украине хотят создать автошколы для людей с инвалидностью.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, как обменять водительские права и нужен ли экзамен.

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