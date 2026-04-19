Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу

Проти поліцейських, які втекли під час стрілянини у Києві і залишили без захисту цивільних, відкрито кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального прокурора України Руслана Кравченка.
"Слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження", - повідомив Кравченко.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
"Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку", - наголосив генпрокурор.
За його словами, групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.
"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи - законне покарання. Справедливість буде забезпечена", - зазначив Кравченко.
Генпрокурор також спростував загибель матері 12-річної дитини від стрілянини.
Вчора Кравченко повідомив, що жертвами стрілка стало подружжя. Чоловік загинув на місці, а мати - в лікарні від травм. Їх 12-річний син також отримав вогнепальне.
Сьогодні ж генпрокурор уточнив, що мати хлопця жива. Загиблою виявилася тітка дитини.
Нагадаємо, сьогодні зранку у мережі з'явилося відео, як поліцейські втекли від стрільця під час вчорашнього теракту у Києві і залишили цивільних без захисту.
Глава МВС Ігор Клименко дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.
Пізніше Вигівський повідомив, що співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків на період перевірки.