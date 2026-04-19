Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу

"Слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження", - повідомив Кравченко.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

"Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку", - наголосив генпрокурор.

За його словами, групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи - законне покарання. Справедливість буде забезпечена", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор також спростував загибель матері 12-річної дитини від стрілянини.

Вчора Кравченко повідомив, що жертвами стрілка стало подружжя. Чоловік загинув на місці, а мати - в лікарні від травм. Їх 12-річний син також отримав вогнепальне.

Сьогодні ж генпрокурор уточнив, що мати хлопця жива. Загиблою виявилася тітка дитини.