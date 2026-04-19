Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело

Против полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве и оставили без защиты гражданских, открыто уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
"Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство", - сообщил Кравченко.
Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку", - подчеркнул генпрокурор.
По его словам, группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.
"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица - законное наказание. Справедливость будет обеспечена", - отметил Кравченко.
Генпрокурор также опроверг гибель матери 12-летнего ребенка от стрельбы.
Вчера Кравченко сообщил, что жертвами стрелка стали супруги. Мужчина погиб на месте, а мать - в больнице от травм. Их 12-летний сын также получил огнестрельное ранение.
Сегодня же генпрокурор уточнил, что мать парня жива. Погибшей оказалась тетя ребенка.
Напомним, сегодня утром в сети появилось видео, как полицейские сбежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты.
Глава МВД Игорь Клименко дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.
Позже Выговский сообщил, что сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проверки.