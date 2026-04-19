RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело

14:05 19.04.2026 Вс
2 мин
Какую статью инкриминируют патрульным?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве (facebook.com/kyivpatrol)

Против полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве и оставили без защиты гражданских, открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

"Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство", - сообщил Кравченко.

Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица - законное наказание. Справедливость будет обеспечена", - отметил Кравченко.

Генпрокурор также опроверг гибель матери 12-летнего ребенка от стрельбы.

Вчера Кравченко сообщил, что жертвами стрелка стали супруги. Мужчина погиб на месте, а мать - в больнице от травм. Их 12-летний сын также получил огнестрельное ранение.

Сегодня же генпрокурор уточнил, что мать парня жива. Погибшей оказалась тетя ребенка.

Полицейские сбежали во время стрельбы в Киеве: что известно

Напомним, сегодня утром в сети появилось видео, как полицейские сбежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты.

Глава МВД Игорь Клименко дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Позже Выговский сообщил, что сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проверки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
