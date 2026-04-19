Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело

"Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство", - сообщил Кравченко.

Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица - законное наказание. Справедливость будет обеспечена", - отметил Кравченко.

Генпрокурор также опроверг гибель матери 12-летнего ребенка от стрельбы.

Вчера Кравченко сообщил, что жертвами стрелка стали супруги. Мужчина погиб на месте, а мать - в больнице от травм. Их 12-летний сын также получил огнестрельное ранение.

Сегодня же генпрокурор уточнил, что мать парня жива. Погибшей оказалась тетя ребенка.