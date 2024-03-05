Слідство у справі Мураєва завершено. Екс-нардепу загрожує 15 років в'язниці

"Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екс-нардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

"За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду", - додали в СБУ.

Деталі слідства

Так, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні.

"Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО", - додають у відомстві.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів екс-нардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Справа Мураєва

Нагадаємо, що восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

У січні 2022 року Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

У липні 2023 року колишньому народному депутату Євгену Мураєву повідомили про підозру у державній зраді.