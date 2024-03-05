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Следствие по делу Мураева завершено. Экс-нардепу грозит 15 лет тюрьмы

Фото: бывший народный депутат Украины Евгений Мураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Следствие по делу бывшего нардепа Евгения Мураева завершено. Его будут судить, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

"По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд", - добавили в СБУ.

Детали следствия

Так, Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине.

"Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО", - добавляют в ведомстве.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело Мураева

Напомним, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

В январе 2022 года Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривают бывшего народного депутата Евгения Мураева.

В июле 2023 года бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене

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Служба безопасности Украины