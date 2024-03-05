Следствие по делу Мураева завершено. Экс-нардепу грозит 15 лет тюрьмы

Следствие по делу бывшего нардепа Евгения Мураева завершено. Его будут судить, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, он использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.
"По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд", - добавили в СБУ.
Так, Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине.
"Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО", - добавляют в ведомстве.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.
На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.
В январе 2022 года Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривают бывшего народного депутата Евгения Мураева.
В июле 2023 года бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.