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Слідом за "Новою поштою" в Польщі почала працювати Rozetka

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 15:15
Слідом за "Новою поштою" в Польщі почала працювати Rozetka Фото: Rozetka почала працювати в Польщі (rozetka.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український онлайн-ритейлер Rozetka почав працювати у Польщі. Наразі сайт компанії працює в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву", - зазначив співзасновник Rozetka, Владислав Чечоткін.

Оплатити замовлення можна карткою онлайн або при отриманні. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні.

Наразі в асортименті онлайн-ритейлера вже є такі категорії, як побутова техніка, електроніка, одяг та взуття, дитячі товари, зоотовари, товари для дому, інструменти та інше.

Раніше українська "Нова пошта" почала працювати в Польщі та суттєво знизила тарифи на посилки з України до цієї країни.

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