Слідом за "Новою поштою" в Польщі почала працювати Rozetka

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву", - зазначив співзасновник Rozetka, Владислав Чечоткін.

Оплатити замовлення можна карткою онлайн або при отриманні. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні.

Наразі в асортименті онлайн-ритейлера вже є такі категорії, як побутова техніка, електроніка, одяг та взуття, дитячі товари, зоотовари, товари для дому, інструменти та інше.