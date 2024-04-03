Слідом за Вірменією. Ще одна країна ОДКБ припинила обслуговувати російські картки "Мир"
Банки Киргизстану вже відсьогодні припинили обслуговувати російські картки "Мир". Раніше подібні обмеження запровадили фінустанови Вірменії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжбанківський процесинговий центр Киргизстану.
У Киргизстані пояснили причину відмови обслуговувати російські картки через ризик вторинних санкцій.
Уже сьогодні стали недоступні такі послуги:
- обслуговування карток в еквайрингових пристроях (безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах);
- перекази з картки на картки;
- електронна комерція: інтернет-платежі з картки на рахунки торгово-сервісних підприємств.
Повноцінно взаємини з оператором російських карт "Мир" припиняться 5 квітня. Варто зазначити, що Вірменія і Киргизстан, як і Росія, є членами військового союзу ОДКБ. У ньому також перебувають Казахстан, Таджикистан і Білорусь.
Обмеження щодо роботи системи "Мир"
У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".
Нещодавно стало відомо, що більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США. Також сервіс Samsung Pay припинив працювати з російською платіжною системою "Мир".
А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".
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