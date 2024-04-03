Вслед за Арменией. Еще одна страна ОДКБ прекратила обслуживать российские карты "Мир"

Банки Кыргызстана уже с сегодняшнего дня прекратили обслуживать российские карты "Мир". Ранее подобные ограничения ввели финучреждения Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Межбанковский процессинговый центр Кыргызстана.

Полноценно взаимоотношения с оператором российских карт "Мир" прекратятся 5 апреля. Стоит отметить, что Армения и Кыргызстан, как и Россия, являются членами военного союза ОДКБ. В нем также находятся Казахстан, Таджикистан и Беларусь.

Уже сегодня стали недоступны такие услуги:

В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".

Недавно стало известно, что большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир" после введения в отношении нее санкций США. Также сервис Samsung Pay прекратил работу с российской платежной системой "Мир".

А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

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