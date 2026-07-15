Слідом за світлом та паливом: у Криму виникли серйозні проблеми з питною водою

У Криму почали збирати воду

На півночі тимчасово окупованого Криму стартували екстрені збори гуманітарної допомоги місцевим жителям. Як повідомляє "Агентство", ініціативу запустили користувачі соцмереж, благодійні фонди, представники бізнесу та волонтери.

Основний запит — питна вода, оскільки регіон має серйозні проблеми з водопостачанням та електропостачанням, які, як зазначається, виникли після українських повітряних ударів.

Волонтери закликають приносити воду

За даними видання, оголошення про збір почали з'являтися у соціальних мережах як мінімум із понеділка. Однією з перших ініціативу запустила організація "Ми разом - Севастополь".

У повідомленні йдеться: "Зараз там непросто, і людям дуже потрібна звичайна підтримка. Найважливіше - питна вода. Якщо можете, приносьте її насамперед".

Пізніше до збору приєднався фонд "Ачикъ юреклер" ("Відкриті серця"), який заявив: "Для багатьох сімей звичайна склянка води сьогодні стала справжньою цінністю". Аналогічні акції організували приватні особи та представники бізнесу.

Вода закінчується за лічені хвилини

Тренер Федерації кіокушин Денис Трачук розповів "Агентству", що вже роздавав воду мешканцям Джанкоя. За його словами, близько тонни води – приблизно 200 п'ятилітрових пляшок – розібрали лише за 20 хвилин.

"Я приїхав до спального району, зупинився біля супермаркету і відкрив машину. Спочатку запропонував воду кільком перехожим, а далі швидко спрацювало сарафанне радіо. Люди підходили та забирали воду для своїх сімей — зазвичай по дві пляшки, іноді більше", — повідомив він. Наступної поїздки волонтер планує доставити вже півтори тонни води.

Влада не повідомляла про масову допомогу

Про нестачу води та продуктів також розповіла мешканка Криму в опублікованому у соцмережах відео. За її словами, жителі Красноперекопська вже другий тиждень залишаються без світла та води.

Як зазначає "Агентство", повідомлень місцевої влади про централізовану видачу гуманітарної допомоги знайти не вдалося. Про підтримку інвалідів та переселенців повідомив лише Російський Червоний Хрест.

За даними видання, проблеми з водопостачанням на півночі Криму фіксуються з 8 липня, а перебої з електроенергією тривають уже понад тиждень.