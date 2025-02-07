Слідом за США й Аргентиною. Угорщина розгляне питання виходу з ВООЗ

За словами Гульяса, вихід Сполучених Штатів Америки (США) з ВООЗ спонукає Будапешт до обережності в ухваленні подібного рішення, але Угорщина його все ж розгляне.

"Ми можемо прийти до висновку, що ми не повинні цього робити, ми можемо прийняти інше рішення, звичайно, але це, безперечно, варто розглянути", - додав він.

Зокрема щодо виходу з ВООЗ висловився й заступник голови Державної думи Російської Федерації (РФ) Петро Толстой.

"Час ретельно перевірити діяльність ВООЗ у Росії. Під час розслідування членство Росії щонайменше слід призупинити. А ще краще - попрощатися назавжди", - заявив він.