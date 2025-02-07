Вслед за США и Аргентиной. Венгрия рассмотрит вопрос выхода из ВОЗ

Офис премьер-министра Виктора Орбана рассмотрит решение о выходе Венгрии из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гульяса, которого цитирует Politico.
По словам Гульяса, выход Соединенных Штатов Америки (США) из ВОЗ побуждает Будапешт к осторожности в принятии подобного решения, но Венгрия его все же рассмотрит.
"Мы можем прийти к выводу, что мы не должны этого делать, мы можем принять другое решение, конечно, но это, безусловно, стоит рассмотреть", - добавил он.
В частности относительно выхода из ВОЗ высказался и заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации (РФ) Петр Толстой.
"Время тщательно проверить деятельность ВОЗ в России. Во время расследования членство России как минимум следует приостановить. А еще лучше - попрощаться навсегда", - заявил он.
Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп подписал официальный документ, которым инициировал процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, он отменил обращение своего преемника, Джо Байдена, которое было направлено 20 января 2021 года в адрес генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). В этом письме Байден приостановил действие распоряжения, принятого Трампом в его первую каденцию, которое предусматривало начало процедуры выхода США из ВОЗ.
Вслед за США решение о приостановлении членства в ВОЗ приняла и Аргентина.
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