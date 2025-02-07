Слідом за США й Аргентиною. Угорщина розгляне питання виходу з ВООЗ
Офіс премʼєр-міністра Віктора Орбана розгляне рішення щодо виходу Угорщини з Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергея Гульяса, якого цитує Politico.
За словами Гульяса, вихід Сполучених Штатів Америки (США) з ВООЗ спонукає Будапешт до обережності в ухваленні подібного рішення, але Угорщина його все ж розгляне.
"Ми можемо прийти до висновку, що ми не повинні цього робити, ми можемо прийняти інше рішення, звичайно, але це, безперечно, варто розглянути", - додав він.
Зокрема щодо виходу з ВООЗ висловився й заступник голови Державної думи Російської Федерації (РФ) Петро Толстой.
"Час ретельно перевірити діяльність ВООЗ у Росії. Під час розслідування членство Росії щонайменше слід призупинити. А ще краще - попрощатися назавжди", - заявив він.
Вихід США з ВООЗ
Нагадаємо, що 21 січня президент США Дональд Трамп підписав офіційний документ, яким ініціював процес виходу країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Крім того, він скасував звернення свого наступника, Джо Байдена, яке було направлене 20 січня 2021 року на адресу генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй (ООН). У цьому листі Байден призупинив дію розпорядження, ухваленого Трампом у його першу каденцію, яке передбачало початок процедури виходу США з ВООЗ.
Слідом за США рішення щодо призупинення членства у ВООЗ прийняла й Аргентина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.