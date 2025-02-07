Вслед за США и Аргентиной. Венгрия рассмотрит вопрос выхода из ВОЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гульяса, которого цитирует Politico.

По словам Гульяса, выход Соединенных Штатов Америки (США) из ВОЗ побуждает Будапешт к осторожности в принятии подобного решения, но Венгрия его все же рассмотрит.

"Мы можем прийти к выводу, что мы не должны этого делать, мы можем принять другое решение, конечно, но это, безусловно, стоит рассмотреть", - добавил он.

В частности относительно выхода из ВОЗ высказался и заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации (РФ) Петр Толстой.

"Время тщательно проверить деятельность ВОЗ в России. Во время расследования членство России как минимум следует приостановить. А еще лучше - попрощаться навсегда", - заявил он.