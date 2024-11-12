Слідом за Німеччиною. Нідерланди з грудня запровадять прикордонний контроль

Нідерланди тимчасово вводять контроль на кордонах для боротьби з нелегальною міграцією. Рішення про додаткові перевірки на сухопутних кордонах із сусідніми країнами набуде чинності з 9 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Цей крок було зроблено за прикладом Німеччини, яка вже ввела прикордонні перевірки у вересні.
Міністр міграції Нідерландів Марьолейн Фабер заявила, що рішення узгоджено з вимогами ЄС, згідно з якими країни-члени мають право тимчасово запроваджувати прикордонний контроль у разі серйозної загрози внутрішній безпеці. При цьому країни повинні заздалегідь повідомити Брюссель про введення обмежень на свободу пересування.
За словами Фабер, посилення контролю допоможе Нідерландам боротися з нелегальною міграцією і незаконним ввезенням мігрантів.
Геерт Вілдерс, лідер антиімміграційної партії PVV, підтримав цей захід і зазначив, що його партія виконує свої обіцянки. Вілдерс давно виступає за закриття голландських кордонів і скорочення міграційного потоку. Однак запровадження контролю не передбачає додаткового фінансування нацполіції; перевірка проводитиметься в межах наявних ресурсів.
Зазначимо, що зараз під час в'їзду в Німеччину з Франції та інших сусідніх країн проводиться перевірка правоохоронними органами.
З 1 листопада Польща ввела обов'язкову електронну реєстрацію для всіх іноземних перевізників, незалежно від типу вантажу, що перевозиться. Тепер водії вантажівок зобов'язані завжди мати при собі реєстраційний номер RMPD із системи SENT або відповідний документ, який його замінює.
За порушення перевізникам загрожують серйозні штрафи – до 12 тисяч злотих (близько 120 тисяч гривень).
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