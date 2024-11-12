Вслед за Германией. Нидерланды с декабря введут пограничный контроль

Нидерланды временно вводят контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Решение о дополнительных проверках на сухопутных границах с соседними странами вступит в силу с 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Этот шаг был предпринят по примеру Германии, которая уже ввела пограничные проверки в сентябре.
Министр миграции Нидерландов Марьолейн Фабер заявила, что решение согласовано с требованиями ЕС, согласно которым страны-члены имеют право временно вводить пограничный контроль при серьезной угрозе внутренней безопасности. При этом страны должны заранее уведомить Брюссель о введении ограничений на свободу передвижения.
По словам Фабер, усиление контроля поможет Нидерландам бороться с нелегальной миграцией и незаконным ввозом мигрантов.
Геерт Вилдерс, лидер антииммиграционной партии PVV, поддержал эту меру и отметил, что его партия выполняет свои обещания. Вилдерс давно выступает за закрытие голландских границ и сокращение миграционного потока. Однако введение контроля не предусматривает дополнительного финансирования нацполиции; проверка будет проводиться в рамках имеющихся ресурсов.
Отметим, что сейчас при въезде в Германию из Франции и других соседних стран проводится проверка правоохранительными органами.
С 1 ноября Польша ввела обязательную электронную регистрацию для всех иностранных перевозчиков, вне зависимости от типа перевозимого груза. Теперь водители грузовиков обязаны всегда иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или соответствующий документ, который его заменяет.
За нарушение перевозчикам грозят серьезные штрафы - до 12 тысяч злотых (около 120 тысяч гривен).
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