Слідом за Німеччиною. Чехія викликала "на килим" російського посла через кібератаки

Глава МЗС Чехії закликав Російську Федерацію утриматися від цієї "акції", яка суперечить стандартам ООН та її власним зобов'язанням.

Раніше повідомлялося, що контрольована Росією група APT28, пов'язана з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року піддає чеські установи кібератакам. В атаках використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

Ліпавський зазначив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру. За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають уже на початковому етапі.