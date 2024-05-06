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Слідом за Німеччиною. Чехія викликала "на килим" російського посла через кібератаки

Архівне фото: посол Росії в Чехії Олександр Змієвський (facebook.com AmbRusCz)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла Росії Олександра Змієвського через кібератаки на установи та критично важливу інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Глава МЗС Чехії закликав Російську Федерацію утриматися від цієї "акції", яка суперечить стандартам ООН та її власним зобов'язанням.

Раніше повідомлялося, що контрольована Росією група APT28, пов'язана з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року піддає чеські установи кібератакам. В атаках використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook. 

Ліпавський зазначив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру. За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають уже на початковому етапі. 

Що передувало

Раніше члени НАТО висловили стурбованість нещодавніми діями Росії, які були пов'язані з кіберактивністю, на території країн Альянсу.

Пізніше Німеччина викликала посла РФ через серію кібератак, спрямованих проти членів правлячої Соціал-демократичної партії, а також проти оборонного і технологічного секторів німецької економіки.

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