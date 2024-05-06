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Следом за Германией. Чехия вызвала "на ковер" российского посла из-за кибератак

Архивное фото: посол России в Чехии Александр Змиевский (facebook.com AmbRusCz)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал к себе посла России Александра Змиевского из-за кибератак на учреждения и критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Глава МИД Чехии призвал Российскую Федерацию воздержаться от этой "акции", которая противоречит стандартам ООН и ее собственным обязательствам.

Ранее сообщалось, что контролируемая Россией группа APT28, связанная с военной секретной службой ГРУ, с прошлого года подвергает чешские учреждения кибератакам. В атаках использовали ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook. 

Липавский отметил, что преднамеренное нападение России было направлено на то, чтобы серьезно поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии.

Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал, что Чехия уже давно фиксирует рост активности России в сфере кибератак и кибершпионажа, зарегистрировав десятки атак на инфраструктуру. По его словам, о большинстве угроз общественность не узнает, они устраняются уже на начальном этапе. 

Что предшествовало

Ранее члены НАТО выразили обеспокоенность недавними действиями России, связанными с киберактивностью, на территории стран Альянса.

Позже Германия вызвала посла РФ из-за серии кибератак, направленных против членов правящей Социал-демократической партии, а также против оборонного и технологического секторов германской экономики.

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