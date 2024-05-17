Слідом за Кубраковим. Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад

Звільнення Кубракова

Варто зазначити, що нещодавно Верховна рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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