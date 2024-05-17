Слідом за Кубраковим. Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад

Уряд сьогодні, 17 травня, звільнив трьох заступників із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Зазначається, що йдеться про таких чиновників:
Усі вони перебували на посаді заступників Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, але їх вирішили звільнити.
При цьому Юрченко в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України займалася питаннями європейської інтеграції.
Варто зазначити, що нещодавно Верховна рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
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